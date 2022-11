Twilio s'effondre après les résultats

(Boursier.com) — Twilio a retiré sa guidance annuelle de croissance du fait des conditions macroéconomiques. La sanction boursière est brutale ce jour à Wall Street, où le titre perd un quart de sa valeur avant bourse. Twilio, spécialiste américain des communications unifiées via le cloud, retombe donc sur ses plus bas niveaux depuis 2018 en bourse. Pour le troisième trimestre, les revenus ont augmenté néanmoins de 33% à 983 millions de dollars. La croissance organique a été de 32%. La perte ajustée des opérations a été de 35 millions de dollars, contre un bénéfice ajusté de 8 millions de dollars un an avant. La perte ajustée par action s'établit à 27 cents, contre 1 cent de profit un an auparavant. La perte nette consolidée totalise 482 millions de dollars, 2,63$ par action, deux fois plus lourde que l'an dernier. Le consensus pour le trimestre clos était de 39 cents de perte ajustée par action et 974 millions de dollars de revenus. Il est donc tout de même dépassé.

Les perspectives ressortent nettement plus mitigées. Twilio envisage des revenus du quatrième trimestre allant de 995 millions à 1 milliard de dollars, contre 1,1 milliard de consensus FactSet. "Comme de nombreuses entreprises, nous sommes confrontés à des vents contraires à court terme, mais l'opportunité à long terme reste forte alors que les entreprises continuent de développer leurs stratégies d'engagement client, deviennent plus efficaces et visent à établir des relations meilleures et plus personnalisées avec leurs clients", ajoute le directeur général Jeff Lawson.