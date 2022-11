TVH digitalise son réseau mondial d'entrepôts avec Körber et Accenture

(Boursier.com) — Körber et Accenture viennent d'annoncer la sélection par Thermote & Vanhalst (TVH) des systèmes WMS et WCS de Körber (respectivement K. Motion Warehouse Management System et K.Motion Warehouse Control System). Le projet implique des mises en oeuvre sur les cinq continents et sur 48 sites, notamment en Amérique du Nord et du Sud, en Europe de l'Ouest, en Afrique du Sud et en Chine. La combinaison unique des solutions WMS et WCS de Körber et du cloud permet à TVH de passer au niveau supérieur en matière de digitalisation et d'automatisation.

"La possibilité de faire appel à un seul fournisseur pour tous nos besoins en technologie de supply chain était particulièrement importante pour nous. C'est exactement ce que propose Körber", explique Kris Thermote, VP Logistics & Supply Chain, International de TVH. "Son offre technologique très diversifiée nous permettra également de mettre en oeuvre d'autres optimisations dans le futur. Avec l'expertise de mise en oeuvre d'Accenture, nous sommes parfaitement positionnés pour réaliser nos ambitions de croissance et saisir de nouvelles opportunités à mesure qu'elles se présenteront."

TVH a commencé à moderniser ses entrepôts il y a deux ans, en entamant sa relation avec Accenture, désormais son partenaire stratégique. Une feuille de route a été élaborée en vue de concrétiser ses ambitions de croissance. TVH compte optimiser ses opérations mondiales de traitement des commandes, mais aussi concevoir un robuste modèle d'entrepôt, conforme à la stratégie supply chain du groupe. L'ancien système utilisé par TVH avait, en effet, atteint ses limites. L'entreprise a donc opté pour la solution d'entrepôt adaptable de Körber, une solution parfaite pour répondre aux exigences actuelles de TVH tout en offrant la souplesse nécessaire pour la réalisation d'initiatives futures. Basée sur le cloud, cet outil apporte, entre autres avantages, la cybersécurité et la sécurité des données. La capacité de Körber à fournir une solution logicielle WCS complète pour les sites fortement automatisés de TVH a été l'élément déterminant dans le choix de TVH.

Projet de grande ampleur

La modernisation de la 'supply chain' de TVH est un projet de grande ampleur et d'une grande complexité qui exige un partenaire spécifique, aux multiples facettes. Ce partenaire doit concevoir de robustes fonctionnalités, fournir des process métier stratégiques et mettre rapidement en oeuvre des process et une stratégie d'entrepôt de nouvelle génération. Les capacités et l'expérience d'Accenture associées à l'expertise cloud de Körber et à sa maîtrise des logiciels de supply chain dépassent toutes les exigences exprimées par TVH et s'accordent parfaitement avec ses besoins.

Lyes Ould Hamouda, EU Warehousing Lead chez Accenture, explique : "Chez Accenture, nous attachons une grande importance à notre relation avec TVH en tant que partenaire pérenne. Nous allons construire ensemble les fondations qui répondront à leur feuille de route et à leurs ambitions. En tant que partenaire de mise en oeuvre, nous avions besoin d'une solution technologique robuste pour soutenir ce plan de projet, ce que Körber nous a apporté. Du fait de notre partenariat à long terme, nous sommes également parfaitement positionnés pour mener à bien d'autres projets aussi ambitieux que celui-ci."

Chad Collins, CEO Software de Körber Business Area Supply Chain, conclut : "Dans l'étude '2022 Supply Chain Benchmarking' réalisée par Körber, plus de 90% des entreprises interrogées considèrent les performances de la supply chain comme un facteur critique ou majeur pour l'expérience client. Avec Accenture et Körber à ses côtés, TVH sera en mesure d'offrir une expérience client cohérente sur tous les continents. La société pourra construire une base solide pour sa croissance future, tout en gardant une longueur d'avance sur ses concurrents. Nous nous réjouissons de poursuivre notre collaboration avec Accenture afin d'aider nos clients à faire face à la complexité croissante de la gestion des commandes."

Pour en savoir plus sur le secteur logistique avec eToro