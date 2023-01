TV : Xavier Niel défie M6 et TF1 sur la TNT

(Boursier.com) — Xavier Niel va se frotter à M6 et TF1. L'entité 'NJJ Projet' de l'homme d'affaires a été retenue par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique pour l'édition de deux services de télévision numérique terrestre (TNT) à vocation nationale. L'Arcom a également sélectionné les candidatures de la filiale de Bouygues et de celle de Bertelsmann. Les candidats seront reçus en audition le mercredi 15 février prochain.

Concrètement, le cofondateur et actionnaire de Mediawan espère, avec son projet "SIX", récupérer la fréquence que possède M6. Comme le souligne 'Les Echos', si "l'idée d'une candidature de Xavier Niel à la fréquence de M6 était récemment devenue presque une évidence dans le PAF", l'affaire est néanmoins loin d'être gagnée. "Selon les professionnels, la probabilité qu'un nouvel entrant obtienne une fréquence est très faible". Mais, sauf coup de tonnerre, avec cette première approche concrète, Xavier Niel prépare déjà le terrain pour la prochain renouvellement de fréquences.