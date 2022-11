Tupperware s'effondre à Wall Street après les résultats

(Boursier.com) — Tupperware s'écroule littéralement de 35% avant bourse à Wall Street. Le groupe vient en effet de rater complètement les prévisions de marché sur le trimestre clos. Le management évoque des challenges internes et externes ayant affecté l'activité. Les revenus trimestriels ont chuté de 20% à 303 millions de dollars, avec une baisse de 14% à devises constantes. La marge brute a régressé à 64,9%. La perte des opérations continues a été de 3,8 millions de dollars, contre 60 millions de bénéfices un an avant. Le bénéfice ajusté par action a été de 14 cents, contre 1,19$ un an auparavant. L'Ebitda ajusté a représenté 29,9 millions, contre 77,7 millions un an avant. Le groupe évoque un ralentissement en Asie-Pacifique et en Amérique du Nord, ainsi qu'une poursuite du déclin en Europe avec les tensions géopolitiques et économiques.