Tupperware : +700% en deux semaines à Wall Street !

(Boursier.com) — Tupperware , le groupe américain connu pour ses boîtes en plastique et ustensiles de cuisine, vient de se transformer en 'meme stock' ! Le titre a pris 740% en deux semaines sur la place américaine, mais il est attendu en forte baisse avant bourse ce jour. Le rallye stratosphérique des derniers jours n'a pas d'explications fondamentale, ce qui est un peu le principe des 'meme stocks' américains, qui reposent sur la spéculation et la volonté des petits porteurs, regroupés en masse, de prendre à revers les méchants fonds vendeurs à découvert. Le titre progressait hier soir de 26% à 5,4$ environ, au plus haut depuis novembre 2022, alors qu'il cotait moins d'un dollar au début du mois de juillet. Et pourtant, Tupperware a prévenu le mois dernier qu'il ne devrait pas avoir les liquidités suffisantes pour procéder aux paiements d'intérêts dans le cadre de son accord de crédit. Le groupe avait précédemment averti en avril qu'il était proche de la faillite, sous le poids d'une dette de plus de 700 millions de dollars et dans un contexte de fort recul des ventes.

Autrement dit, comme tout 'meme stock' qui se respecte, le groupe est au bord du gouffre, ce qui n'a pas empêché l'activité sur le titre et les options liées d'atteindre un niveau frénétique à Wall Street.

Notons, dans le même esprit, que le titre du transporteur routier américain Yellow vient de sextupler depuis le 27 juillet, en quatre séances seulement, alors même qu'un dépôt de bilan est attendu. En bref, les petits porteurs US sont de retour et la prise de risque est tout simplement disproportionnée sur de petits dossiers n'offrant probablement aucune perspective au-delà du très court terme. Le point commun de tous ces dossiers est que la marque affiche une forte notoriété chez l'Américain moyen, ce qui ne dispense hélas pas d'une analyse fondamentale basique.