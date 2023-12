TUI pourrait quitter Londres, nouveau coup dur pour la City ?

(Boursier.com) — Nouvel affront pour la City ? TUI, le géant allemand du tourisme, envisage de se retirer de la place londonienne pour être coté uniquement à Francfort. Le groupe basé à Hanovre laissera ses actionnaires se prononcer sur ce projet en février prochain. TUI a déclaré que cette décision reflète le fait qu'une plus grande partie de ses actionnaires et de ses activités commerciales se situent en Allemagne. S'il est devenu plus ou moins courant pour Londres de voir certaines entreprises privilégier Wall Street, Arm Holdings et CRH figurant parmi celles qui ont récemment choisi New York, il est rare qu'une société déclare qu'elle préfère un autre site européen.

Il s'agirait ainsi d'un nouveau coup dur pour la bourse britannique, qui a de plus en plus de mal à attirer des groupes phares, et a connu des échecs embarrassants lors de récentes IPO. Certains spécialistes voient le déclin du marché boursier de Londres comme un autre exemple de la moindre empreinte de la ville sur la scène financière mondiale à la suite du Brexit et des difficultés économiques rencontrées par le pays. "Le Royaume-Uni dort au volant et doit se réveiller rapidement si l'on veut inverser cette tendance", affirme à 'Bloomberg' Charles Hall, responsable de la recherche chez Peel Hunt. Seules 10 petites entreprises ont choisi de s'introduire à Londres en 2023, ne levant qu'environ 990 millions de dollars au total, selon les données compilées par 'Bloomberg'. Un niveau similaire à celui de l'année dernière et potentiellement le plus bas depuis plus d'une décennie.

Mais pour d'autres observateurs, la décision de TUI ne doit pas être considérée comme un affront pour le marché londonien étant donné que la société a son siège en Allemagne et que ses principaux investisseurs sont également allemands. "Le départ de TUI était presque inévitable étant donné la structure de la cotation", explique ainsi Mark Taylor, directeur du courtier britannique Panmure Gordon. " Nous ne pensons pas que cela témoigne d'une tendance négative plus large". TUI est-il l'arbre qui cache la forêt ?