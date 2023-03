TTI : retour à une forte croissance et à la rentabilité

(Boursier.com) — La forte reprise des opérations des compagnies aériennes clientes du Groupe Travel Technology Interactive (TTI) en 2021 s'est poursuivie et amplifiée au cours de l'exercice 2022. Le Groupe a également enregistré la signature et le lancement de nouveaux clients sur toutes les zones géographiques où il est implanté. Cette augmentation du trafic se traduit par une hausse de 46% du chiffre d'affaires annuel, passé de 4,4 millions d'euros en 2021 à 6,4 ME en 2022.

Toutes les filiales du Groupe ont enregistré une forte progression de leur chiffre d'affaires annuel, allant de 16% à 73% d'augmentation : +16% pour TTI do Brasil, +45% pour TTI France, +71% pour TTI Americas, et enfin, +73% pour TTI Asia.

Le fort accroissement du chiffre d'affaires (+46%), conjugué à la maîtrise des charges (+20%) a permis d'améliorer de 191% le Résultat Opérationnel Courant, qui s'établit à +1,96 ME en 2022 (+672 kE en 2021). Le Résultat Opérationnel Courant représente 30% du chiffre d'affaires, soit un doublement par rapport à 2021 (où il représentait 15% du chiffre d'affaires).

Le Résultat Net part du Groupe est en très forte hausse, à +1,75 ME, ce qui représente 27% du chiffre d'affaires annuel (+509 kE en 2021).

Les très bons résultats des années 2021 et 2022 ont permis de consolider les capitaux propres du Groupe qui s'élèvent à 6,84 ME au 31 décembre 2022. A noter que le Groupe a distribué, pour la première fois depuis sa création, 548 kE de réserves en décembre 2022.

La marge brute d'autofinancement a été multipliée par plus de 2 et s'établit à 2,16 ME (956 kE en 2021). Après comptabilisation des flux de trésorerie liés à l'investissement et au financement, la trésorerie nette du groupe s'est accrue de 1,01 ME sur l'exercice. Au 31 décembre, les disponibilités du Groupe s'élèvent à 2,69 ME (1,68 ME en 2021).

La dette du Groupe a diminué, s'élevant à 1,88 ME (dont 1,72 ME de PGE et 159 kE de dettes locatives) contre 2,07 kE en 2021.

Le Groupe dispose d'une trésorerie nette de 808 kE au 31 décembre 2022, (-388 kE au 31 décembre 2021).

Dividendes

Le conseil d'administration a décidé de proposer la distribution d'un dividende de 0,12 euro par action à l'assemblée générale ordinaire annuelle, qui se réunira le 10 mai. Le détachement du coupon interviendrait le 15 mai. Le dividende serait mis en paiement le 17 mai.

Perspectives

2022 aura été l'année de la confirmation du retour à une forte croissance et rentabilité du Groupe. Après un 1er semestre difficile pour la filiale brésilienne, toutes les filiales ont confirmé, au cours du 2e semestre, de solides résultats et un cash-flow positif.

"Le retour à une rentabilité normative élevée, conforme au marché des éditeurs de plateformes SaaS, est acquis. Dans la lancée de 2022, l'exercice 2023 s'annonce de bon augure et nous tablons, d'une part, sur la poursuite de la croissance du chiffre d'affaires, après le très fort rattrapage du trafic mondial post-Covid, et, d'autre part, sur la consolidation de la rentabilité, qui va permettre au Groupe d'intensifier ses investissements sur ses plateformes phares, Zenith et Nexlog", commente Grégoire Echalier, Président Directeur Général de TTI.