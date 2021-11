TTI : retour à un résultat positif de 105 KE au S1

(Boursier.com) — Le Groupe TRAVEL TECHNOLOGY INTERACTIVE (TTI), éditeur et opérateur de solutions logicielles dans le cloud, à destination du secteur du transport, publie ce jour ses résultats financiers du 1er semestre 2021. Les conséquences de la crise sanitaire de la COVID 19 ont continué à impacter le trafic aérien mondial au cours du premier semestre. Néanmoins, le déploiement rapide de la vaccination à grande échelle a permis d'assouplir les restrictions de voyage et de ré-ouvrir progressivement les frontières.

Le positionnement historique du Groupe TTI sur des compagnies aériennes principalement domestiques et régionales, a permis de profiter d'une reprise du trafic beaucoup plus rapide que sur les marchés des vols long-courriers.

Comparativement à un premier semestre 2020 très fortement impacté par la crise sanitaire, le chiffre d'affaires du Groupe TTI est reparti à la hausse (+15%) pour atteindre 2 ME avec un retour à un résultat positif de 105 KE.

Les charges financières ont été drastiquement réduites à 21 KE au S1 2021 versus 292 KE au S1 2020. En 2020, le Groupe avait payé 71 KE d'intérêts sur OCABSA et 221 KE de primes de non conversion lors du remboursement anticipé de la totalité de ses OCABSA. A ce jour, la dette bancaire est intégralement constituée de PGE (1.800 KE) à un taux d'intérêt avantageux.

Malgré l'impact sans précédent de la crise de la COVID-19, au cours de ce premier semestre 2021, le groupe a démontré sa résilience et peut à présent compter sur la poursuite de la reprise du trafic mondial au niveau domestique et régional pour poursuivre son retour à des fondamentaux financiers positifs.