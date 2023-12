TTI : prise de participation majoritaire par CitizenPlane dans Travel Technology Interactive

(Boursier.com) — CitizenPlane et Travel Technology Interactive ("TTI", Code ISIN : FR0010383877, Mnémo : TTI) annoncent la signature entre CitizenPlane et les principaux actionnaires de TTI d'un accord relatif à une prise de participation majoritaire par CitizenPlane dans TTI intervenue ce jour au travers de l'acquisition, directe et indirecte, par voie de cession et d'apport permettant à CitizenPlane de détenir, directement et indirectement, 7.616.993 actions TTI représentant autant de droits de vote ainsi que l'intégralité des bons de souscription d'actions de TTI (3.108.298 BSA), soit 97,63% du capital social et des droits de vote de TTI sur une base entièrement diluée, i.e., tenant compte de l'existence de 3.108.298 BSA donnant droit à la souscription de 1.554.449 nouvelles actions de TTI.

Il est découlera le dépôt consécutif par CitizenPlane auprès de l'Autorité des marchés financiers d'une offre publique d'achat simplifiée suivie d'un retrait obligatoire sur le solde des actions Travel Technology Interactive au prix de 2,34 euros par action.

Cette opération vise à renforcer les synergies entre CitizenPlane et TTI, en proposant une offre complète à destination des professionnels de l'industrie aérienne.