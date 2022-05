TTI : le résultat net part du groupe s'établit à 509 KE

(Boursier.com) — Après une année 2020 et un 1er semestre 2021 marqués par la crise sanitaire et son impact sur le transport aérien, le 2e semestre de l'exercice et, en particulier, le 4e trimestre, ont vu une forte reprise des opérations des compagnies aériennes clientes du Groupe TTI. Cette augmentation du trafic s'est traduite par une hausse du chiffre d'affaires annuel du Groupe de 25%, passant de 3,5 millions d'euros en 2020 à 4,4 ME en 2021.

Toutes les filiales ont bénéficié de cette reprise avec une progression homogène comprise entre 24 et 30%.

L'accroissement du chiffre d'affaires, conjugué à la maîtrise des charges, a permis de renouer avec un résultat opérationnel courant positif à 672 kE (-217 KE en 2020).

Les charges de personnel, ont légèrement augmenté à 2 ME. Les aides ainsi perçues en France et en Asie dans le cadre du chômage partiel se sont élevées à 176 kE, soit une baisse de l'ordre de 42% par rapport l'exercice précédent. La crise a néanmoins continué d'affecter certains clients du Groupe, notamment au Brésil, où TTI a constaté une perte sur créances de 111 kE.

Du fait de charges exceptionnelles peu significatives de -32 kE, le Résultat Opérationnel est également en hausse à +640 kE (-227 kE en 2020). Il représente 15% du chiffre d'affaires de l'année.

Les charges financières sont en forte baisse, et sont à présent essentiellement liées à des PGE à faible taux d'intérêts.

Le résultat net part du Groupe s'établit à +509 KE, soit 12% du chiffre d'affaires annuel (-680 KE en 2020).

Solide structure financière et forte baisse de l'endettement

Pour se prémunir des impacts de la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19, le Groupe a sécurisé au cours du 1er semestre, la souscription d'un complément de Prêt Garanti par l'Etat de 600 kE. Cela porte son endettement bancaire à 1,8 ME, auquel s'ajoutent 258 kE de dettes locatives (application de la norme IFRS 16).

La trésorerie au 31 décembre 2021 s'élève à 1,68 ME (1,01 ME en 2020).

L'endettement net du Groupe est en baisse de 674 KE par rapport à l'exercice précédent. Il s'élève à 388 KE au 31 décembre 2021 (1,06 ME en 2020).

Avec des capitaux propres de 5.178 KE au 31 décembre 2021, le Groupe dispose d'une situation financière solide pour relever les défis des prochaines années.

Perspectives

La reprise des opérations aériennes des clients du Groupe devrait se poursuivre sur l'année 2022. Le Groupe est confiant sur les perspectives malgré la situation internationale (guerre en Ukraine, Covid en Chine...). Le rebond du chiffre d'affaires devrait perdurer sur 2022. Par ailleurs, la mise en oeuvre réussie d'une maîtrise des charges au cours des deux dernières années, permet au Groupe de dégager de nouveau des profits et de poursuivre ses investissements en matière de recherche et développements sur ses solutions SaaS, Zenith et Nexlog.

"Le Groupe a su conserver, accompagner et satisfaire la majorité de ses clients au cours de la crise sanitaire. Grâce à ces succès, le retour aux profits est acquis depuis la fin 2021 et permet au Groupe de continuer à investir sur ses plateformes technologiques", indique Grégoire Echalier, Président Directeur Général. :

Concernant les perspectives, il conclut : "L'année 2022 devrait confirmer cette tendance et permettre au Groupe de retrouver les fondamentaux en matière de rentabilité de l'industrie des logiciels SaaS. "Les perspectives commerciales sont positives sur tous les marchés ; aussi, nous sommes confiants sur la poursuite, en 2022, de notre croissance en termes de chiffre d'affaires et de résultat".