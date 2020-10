TTI : dans le rouge au premier semestre

TTI : dans le rouge au premier semestre









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Travel Technology Interactive (TTI), éditeur et opérateur de solutions logicielles dans le cloud, à destination du secteur du transport, publie ses résultats financiers du 1er semestre 2020. Les restrictions de voyage et les mesures de confinement imposées sur tous les continents ont eu un impact considérable sur la demande de transport aérien, et corrélativement sur l'activité des clients qui pendant des semaines ont opéré à moins de 10% de leur capacité de vols réguliers. Le chiffre d'affaire a baissé de 26%, passant de 2,32 ME au 1er semestre 2019 à 1,71 ME au 1er semestre 2020. Le résultat opérationnel courant (ROC) est également en baisse à -431 KE au S1 2020 contre +114 KE au S1 2019. Le résultat net du groupe ressort donc à -750 KE contre -291 KE en 2019.

Cette dégradation "s'explique principalement par la baisse du chiffre d'affaires, par les PNC liées au remboursement des OC et par des provisions sur créances clients", conclut le groupe.