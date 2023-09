TSMC : très inquiet au sujet de la demande ?

(Boursier.com) — Taiwan Semiconductor aurait demandé à ses fournisseurs majeurs de reporter la livraison d'équipements de conception de puces, selon Reuters. Le "fondeur" de semi-conducteurs serait ainsi de plus en plus nerveux au sujet de la demande client, d'après deux sources familières de la question citées par l'agence. Les instructions de TSMC viseraient à contrôler les dépenses et reflèteraient donc sa prudence accrue concernant les perspectives de demande. Les fournisseurs s'attendent actuellement à ce que les reports soient de courte durée, selon les sources de l'agence. En juillet, le directeur général du groupe taïwanais avait souligné les plus faibles conditions économiques et la plus lente reprise en Chine, ainsi que la faiblesse des marchés finaux rendant ses clients plus prudents et plus soucieux du contrôle des stocks. Parmi les clients affectés par les reports compterait le Néerlandais ASML, croit savoir Reuters.

Rappelons également que TSMC avait été contraint de repousser d'un an la production de son usine dans l'Arizona, à 2025, face aux problèmes de recrutement.

Parmi les clients majeurs de TSMC, Reuters note qu'Apple, qui vient de lancer ses nouveaux iPhone cette semaine, n'a pas relevé les prix, reflétant la faiblesse actuelle du marché des smartphones. En juillet, Taiwan Semi disait anticiper une baisse de 10% de ses revenus annuels, du fait de la faiblesse des marchés smartphone et PC et dans un contexte encore incertain concernant le relais de croissance supposé de l'intelligence artificielle.