TSMC relève son objectif de ventes annuelles, la demande de puces reste très forte

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Moins d'une semaine après avoir dévoilé des ventes trimestriels records, Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC) a rehaussé ses objectifs de revenus et de dépenses pour l'année en cours alors que la demande de puces est toujours aussi soutenue. Le premier fabricant mondial de puces électroniques équipe la plupart des appareils électroniques modernes, des iPhones d'Apple aux téléviseurs intelligents en passant par les voitures connectées, ce qui en fait un pivot de la chaîne d'approvisionnement mondiale et un indicateur clef pour le secteur des semi-conducteurs.

Le géant taiwanais, qui a présenté ce matin des comptes plus élevés qu'anticipés pour son premier trimestre fiscal, prévoit maintenant des investissements d'environ 30 milliards de dollars pour l'expansion et la modernisation de ses capacités cette année, après avoir dépensé 8,8 milliards de dollars au cours des trois premiers mois de 2021. La société avait précédemment prévu des dépenses allant jusqu'à 28 milliards de dollars. Elle avait fait part, en début de mois, de son intention d'investir 100 Mds$ au cours des trois prochaines années.

Le chiffre d'affaires du trimestre clos fin juin pourrait atteindre 13,2 milliards de dollars, dépassant les 12,8 Mds$ prévus en moyenne par les analystes, tandis que les revenus annuels pourraient augmenter de 20% en dollars, ce qui est supérieur à la croissance "moyenne" prévue en janvier. La marge opérationnelle est pour sa part anticipée entre 38,5 et 40,5%.

Le groupe asiatique a précisé que ses clients de l'industrie automobile peuvent s'attendre à ce que les pénuries de puces commencent à s'atténuer au cours du prochain trimestre, mais les déficits globaux de semi-conducteurs critiques dureront tout au long de 2021 et potentiellement jusqu'à l'année prochaine, a déclaré le directeur général C.C. Wei lors d'une conférence téléphonique. "Nous constatons que la demande reste élevée et que la pénurie se poursuivra tout au long de cette année et pourrait se prolonger jusqu'en 2022", a ainsi affirmé le dirigeant.