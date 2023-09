TSMC n'a pas encore pris de décision concernant Arm

(Boursier.com) — Mark Liu, le président de Taiwan Semiconductor, a indiqué ce jour que la compagnie allait décider durant la semaine si elle investit ou non dans l'introduction en bourse du concepteur de puces Arm Holdings. L'IPO d'Arm devrait se faire à un prix nettement plus raisonnable qu'initialement escompté, malgré l'euphorie actuelle autour de l'intelligence artificielle qui a eu tendance à doper les valorisations sectorielles. Selon les calculs de Bloomberg et les récents documents, la valorisation d'Arm serait proche de 55 milliards de dollars dans le cadre de l'introduction, très inférieure aux rapports initiaux qui évoquaient un niveau de 70 milliards de dollars. Il faut dire qu'Arm est loin d'être un 'pure player' IA, le groupe tirant une grande partie de ses revenus du mobile.

SoftBank et son fondateur Masayoshi Son avaient pourtant fait preuve d'un joli sens du timing en choisissant d'introduire Arm à New York durant cette période euphorique, qui a porté la capitalisation d'un Nvidia sur les 1.200 milliards de dollars, du jamais vu dans le secteur... Le prix final de l'IPO et le montant levé dépendront de la demande des investisseurs à l'issue des roadshows. SoftBank détiendra encore près de 90% du capital d'Arm au terme de l'opération.