TSMC dopé par l'IA !

(Boursier.com) — Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, géant taïwanais de la fonderie de semiconducteurs, gagne encore 3% avant bourse à Wall Street, au plus haut historique pour une capitalisation attendue supérieure à 640 milliards de dollars. Pour les deux premiers mois de l'année 2024, le groupe a affiché une croissance de son activité de 9,4% avec le développement de l'intelligence artificielle, qui compense désormais la faiblesse des activités smartphones avec le ralentissement de l'iPhone. TSMC a donc annoncé pour les mois de janvier et février des revenus totalisant 397,4 milliards de dollars taïwanais, soit environ 12,6 milliards de dollars. Il s'agit d'une belle performance, compte tenu de la faiblesse actuelle d'Apple - client qui comptait pour un quart de l'activité de TSMC l'an dernier. TSMC est également le principal sous-traitant de production de Nvidia, et bénéficie donc de l'essor actuel de l'IA, qui demande des puces avancées.