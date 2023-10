TSMC : bientôt la reprise dans les semi-conducteurs ?

(Boursier.com) — Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, le concepteur taïwanais de 'puces', a annoncé pour son troisième trimestre des comptes supérieurs aux attentes de marché, le fournisseur d'Apple et de Nvidia ayant dégagé sur le trimestre de septembre un bénéfice net de 211 milliards de dollars taïwanais, contre 281 milliards un an avant et 196 milliards de consensus. Les revenus ont régressé de près de 15% à 17,3 milliards de dollars (américains), en ligne avec la récente guidance. Les revenus du segment d'informatique haute performance, comprenant les puces haut de gamme destinées à l'intelligence artificielle, ont représenté 42% du chiffre d'affaires contre 39% un an avant. Le groupe laisse espérer une stabilisation, alors que les opérateurs guettent la reprise de l'industrie des semi-conducteurs.

Le management indique qu'il s'attend à ce que 2024 soit "une année saine de croissance" pour TSMC, et prévoit que le groupe fasse mieux que l'industrie. Il précise également avoir observé un début de stabilisation de la demande sur les marchés finaux PC et smartphone, alors que le contrôle des stocks est devenu plus sain.