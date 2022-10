Trustpair lève 20 millions d'euros

(Boursier.com) — Trustpair , éditeur de la plateforme de gestion des risques de tiers, spécialiste de la fraude au virement, annonce une levée de fonds de 20 millions d'euros menée par Tikehau Ace Capital aux côtés de ses investisseurs historiques Breega et Axeleo Capital.

Fondée il y a cinq ans, Trustpair est une plateforme de gestion des risques de tiers nouvelle génération qui permet aux entreprises de supprimer le risque de fraude au virement, d'optimiser le processus Procure-to-Pay et de sécuriser les relations avec les tiers.

La plateforme a été adoptée par plus de 200 clients Large Corporate, elle est plébiscitée par les acteurs bancaires majeurs de la Place (Société Générale, Natixis, Crédit Agricole CIB) et compte plus de 100 collaborateurs. Grâce à cette nouvelle levée de fonds, Trustpair prévoit d'affirmer son positionnement de leader sur le marché en France, d'internationaliser ses activités commerciales en Europe et aux Etats-Unis, d'embaucher plus de 200 talents à horizon 2024 et d'étendre la valeur de son offre en répondant aux besoins des Directions financières d'être accompagnées sur la gestion des risques liés aux tiers.

"En 2021, le préjudice de la fraude au virement a atteint 20 milliards d'euros et plus de 70% des grandes entreprises en ont été victimes. Les fraudeurs usent de moyens très sophistiqués pour usurper l'identité de fournisseurs ou de clients et encaisser les sommes dues à leur place. En face, les directions financières sont démunies car 90% d'entre elles contrôlent les informations de leur tiers par des contrôles manuels coûteux et évidemment faillibles. Chez Trustpair, nous sommes convaincus que le digital est la clé pour raviver la confiance et la performance des Directions financières dans la gestion des données de tiers. Notre promesse est de redonner confiance en leurs process tout en simplifiant leur quotidien" explique Baptiste Collot, CEO et co-fondateur de Trustpair.