Truist Financial : énorme perte au quatrième trimestre, mais...

(Boursier.com) — Truist Financial, la banque régionale américaine de Charlotte, a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal une lourde perte, avec les charges non récurrentes. Néanmoins, le bénéfice ajusté par action s'établit positif à 81 cents, contre 1,30$ un an avant. La perte nette attribuable aux actionnaires ordinaires atteint 5,2 milliards de dollars et 3,85$ par action, contre un profit de 1,6 milliard un an avant. L'établissement a en particulier passé une charge de 6,1 milliards de dollars pour dépréciation du goodwill, sans impact sur la trésorerie. Truist a aussi déboursé 507 millions de dollars pour renflouer le fonds d'assurance des dépôts de la FDIC, vidé par deux faillites bancaires majeures l'an dernier. Le revenu net d'intérêt de la banque sur le quatrième trimestre a décliné de 11% à 3,6 milliards de dollars.