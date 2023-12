Tronics : un résultat net de 2,2 ME sur le semestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2023-2024 des activités poursuivies de Tronics s'élève à 6,85 ME, en hausse de +8% par rapport à la même période en 2022-2023.

Le résultat opérationnel consolidé des activités poursuivies pour le premier semestre 2023-2024 s'élève à +0,64 ME contre +0,47 ME. Cette amélioration est principalement due à l'augmentation du chiffre d'affaires et à l'amélioration de la performance opérationnelle malgré l'impact négatif des hausses de prix sur les matières premières et l'énergie.

Après la comptabilisation d'un résultat net positif des activités abandonnées de +2 ME, lié à l'impact de change relatif à la comptabilisation de l'accord d'abandon de créances entre Tronics Microsystems SA et Tronics Mems Inc et à l'impact résiduel de la cession des actifs de Tronics Mems, le résultat net consolidé s'élève à 2,2 ME.

Au second semestre 2023-2024, Tronics anticipe une baisse de son chiffre d'affaires par rapport au premier semestre 2023-2024, mais devrait rester en croissance en annuel par rapport à l'exercice 2022-2023, malgré l'instabilité de l'économie mondiale dans un contexte de resserrement monétaire