Tronics TDK Electronics AG et Thales AVS précisent leurs positions

(Boursier.com) — Par courrier reçu le 2 décembre à l'AMF, le concert composé des sociétés TDK Electronics AG et Thales AVS France a déclaré avoir franchi en hausse, le 2 décembre, les seuils de 95% du capital et des droits de vote de la société Tronic's Microsystems SA. Il détient 8.815.014 actions Tronic's Microsystems SA représentant 12.281.499 droits de vote, soit 97,44% du capital et 96,96% des droits de vote de la société.

La répartition du capital du concert s'effectue comme suit :

-TDK Electronics AG : 7.901.306 actions représentant 87,34% du capital et 83,97% des DDV

- Thales AVS France : 913.708 actions représentant 10,1% du capital et 12,99% des DDV

- Total concert : 8.815 actions représentant 97,44% du capitale et 96,96 des DDV.

Ce franchissement de seuils résulte de la souscription à une augmentation de capital de la société Tronic's Microsystems SA.