Tronics : légère amélioration des résultats annuels

(Boursier.com) — Le fabricant de produits MEMS sur-mesure et de capteurs inertiels standards pour applications industrielles Tronics a publié un chiffre d'affaires annuel de à 13 ME pour l'exercice clos le 31 mars 2022, soit une hausse de 50% par rapport à l'exercice précédent. Cette augmentation résulte principalement de la progression de 48% du chiffre d'affaires des activités manufacturing qui s'élève à 10,3 ME (contre 7 ME pour l'exercice précédent). Cette dynamique a été soutenue par la demande croissante de capteurs inertiels MEMS haute performance de Tronics combinée à une progression du chiffre d'affaires engineering de 57% à 2,7 ME.

Sur l'année fiscale, les charges d'exploitation ont progressé de 18%, traduisant les efforts déployés sur les deux sites de production pour augmenter les volumes avec une structure de coûts maîtrisée. Le résultat opérationnel consolidé de l'exercice au 31 mars 2022 ressort à -4,6 ME (-6,3 ME un an plus tôt) et la perte nette consolidée à -5,4 ME (-5,6 ME en 2021-2021).

Pour le nouvel exercice en cours, Tronics compte poursuivre sa dynamique de croissance des activités manufacturing de capteurs inertiels initiée à Crolles. Le groupe s'appuiera sur la montée en puissance du portefeuille de produits existants et les lancements de nouveaux produits attendus au cours de cet exercice, qui permettront d'augmenter les ventes de produits MEMS innovants pour les applications inertielles et industrielles à forte valeur ajoutée.