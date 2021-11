Tronics : le ROC s'améliore mais restera déficitaire sur l'exercice 2022

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de Tronics pour le 1er semestre de l'année fiscale 2022 ressort à 6,4 millions d'euros, marquant une forte progression par rapport à la même période de l'exercice fiscal précédent (du 1er avril au 30 septembre 2020). Elle est principalement portée par la croissance du chiffre d'affaires manufacturing.

L'activité Manufacturing du Groupe a généré un chiffre d'affaires de 5,1 ME, soit une augmentation de +63% comparé à la même période l'an passé. L'activité Ingénierie, destinée à soutenir l'industrialisation des futurs produits sur-mesure au niveau du Groupe, représentait 1,3 ME sur le 1er semestre de l'année fiscale 2022 (0,7 ME au 1er semestre de l'année fiscale 2021).

Enfin, sur les 6 premiers mois de l'année fiscale 2022, le chiffre d'affaires de la filiale américaine a progressé, atteignant 1,6 M$ (0,7 M$ sur la même période de l'exercice fiscal précédent), confirmant ainsi la montée en volume de l'activité de fonderie BioMEMS de sa filiale américaine. La filiale américaine pèse désormais plus de 20% du chiffre d'affaires total du Groupe.

Perspectives

Compte tenu de l'augmentation du chiffre d'affaires sur le 1er semestre de l'exercice 2022, Tronics s'attend à une amélioration de son résultat opérationnel courant (pour rappel, de -3,2 ME au 1er semestre 2021), qui restera cependant déficitaire.

Tronics compte poursuivre au second semestre sa dynamique de croissance des activités manufacturing en France, toujours axée sur la montée en puissance du portefeuille de produits existants et les lancements de nouveaux produits, qui permettent une augmentation des ventes de produits MEMS innovants pour les applications inertielles et industrielles à forte valeur ajoutée.