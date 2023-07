Tronics : Le résultat opérationnel des activités poursuivies de l'exercice au 31 mars s'élève à 1 ME

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé des activités poursuivies de Tronics pour l'exercice fiscal 2023, clôturé le 31 mars 2023, s'élève à 12,9 ME, soit une augmentation de +17% par rapport à l'exercice fiscal précédent. La croissance est tirée par la demande croissante pour les capteurs inertiels MEMS numériques de haute performance de Tronics.

Cette augmentation provient de la combinaison de la croissance des activités de fabrication qui s'élèvent à 10,4 ME sur l'exercice 2023 (contre 8,9 ME sur l'exercice précédent) et des revenus engineering à 2,5 ME (contre 2,1 ME sur l'exercice précédent).

Sur l'exercice 2023, les coûts d'exploitation des activités poursuivies ont augmenté de seulement 6% par rapport à l'exercice précédent, reflétant l'amélioration de l'efficacité du site de production au fur et à mesure de l'augmentation des volumes avec une structure de coûts maîtrisée.

Le résultat opérationnel des activités poursuivies de l'exercice au 31 mars 2023 s'élève à 1 ME et le résultat net consolidé à 1,1 ME.

Activités abandonnées

Les états financiers consolidés pour l'année fiscale 2023 incluent les effets des décisions de fermer les opérations de Tronics aux États-Unis et de vendre les actifs de Tronics MEMS, Inc. prises par le Conseil de surveillance en mars et mai 2023.

Conformément à la norme IFRS 5 (Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées), les opérations de Tronics MEMS, Inc. représentent une ligne d'activité majeure distincte et ont donc été classées comme "activités abandonnées" dans ces états financiers consolidés.

Le résultat net des activités abandonnées s'élève à -6,3 ME et comprend la perte liée aux activités de Tronics MEMS, Inc. pour l'année fiscale 2023, la perte liée à l'amortissement exceptionnel des actifs vendus, les coûts estimés de la fermeture de l'activité américaine, et la perte liée à la couverture de change du prêt inter-sociétés à Tronics MEMS, Inc.

STRUCTURE BILANCIELLE

Au 31 mars 2023, les capitaux propres de Tronics s'élèvent à -7,4 ME, incluant les pertes générées par la restructuration des activités américaines.

La dette brute de Tronics (principalement due aux emprunts contractés auprès de TDK Group, sa société mère) atteint 21,7 ME, en augmentation de 0,1 ME.

Sur le plan financier, Tronics bénéficie du soutien financier du Groupe TDK afin d'adapter sa trésorerie à ses besoins d'investissement.

PERSPECTIVES

Pour l'exercice en cours, Tronics a pour objectif de poursuivre la croissance du chiffre d'affaires des capteurs inertiels fabriqués à Crolles et d'accélérer la commercialisation des produits sortis en 2023. La société continuera à investir en 'R&D' afin d'élargir son portefeuille de produits MEMS innovants pour des applications inertielles industrielles à forte valeur ajoutée.