Tronics : l'activité en nette hausse au 1er semestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du 1er semestre de l'année fiscale 2022 ressort à 6,4 ME, marquant une forte progression par rapport à la même période de l'exercice fiscal précédent (du 1er avril au 30 septembre 2020), principalement porté par la croissance du chiffre d'affaires Manufacturing qui a généré un chiffre d'affaires de 5,1 ME, soit une augmentation de +63% comparé à la même période l'an passé.

L'activité Ingénierie, destinée à soutenir l'industrialisation des futurs produits sur-mesure au niveau du Groupe, représentait quant à elle 1,3 ME sur le 1er semestre 2022 (contre 0,7 ME au 1er semestre de l'année fiscale 2021).

Le résultat opérationnel consolidé pour le 1er semestre de l'année fiscale 2022 au 30 septembre 2021 ressort à -1,97 ME, contre -3,24 ME un an plus tôt. L'amélioration du résultat opérationnel est principalement liée à l'augmentation du chiffre d'affaires.

Après comptabilisation d'une charge financière de 0,6 ME principalement lié à l'impact d'un effet de change défavorable sur les emprunts accordés par la maison mère de Tronics, TDK Electronics AG (une grande partie de cette dette étant comptabilisée en US dollars), la perte nette consolidée part du Groupe ressort à -2,5 ME.