Tronics Electrosystems : perte nette de 5,6 ME

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé de Tronics Electrosystems pour l'exercice clos le 31 mars 2021 s'établit à 8,7 millions d'euros, soit une hausse de +40% par rapport à l'exercice précédent. Cette augmentation résulte principalement de l'augmentation de 66% du chiffre d'affaires des activités manufacturing (7 ME) combinée à une réduction du chiffre d'affaires engineering de 14% à 1,7 ME, en ligne avec la stratégie du groupe.

Sur l'année fiscale 2021, les charges d'exploitation ont progressé de seulement 4% par rapport à l'exercice précédent, traduisant les efforts déployés sur les deux sites de production pour augmenter les volumes avec une structure de coûts maîtrisée.

Le résultat opérationnel consolidé de l'exercice au 31 mars 2021 ressort ainsi à -6,3 ME (aucun élément non courant sur la période). La perte nette consolidée part du Groupe est de -5,6 ME.

Structure bilancielle

Au 31 mars 2021, les capitaux propres de Tronics s'élèvent à -25,3 ME, incluant les pertes générées par le Groupe sur les deux sites de production au cours de l'exercice. L'endettement brut de Tronics, principalement lié à l'endettement vis-à-vis de sa maison-mère, atteint 46,7 ME.

La trésorerie disponible s'établit à 3,7 ME.

Sur le plan financier, Tronics bénéficie du soutien financier du Groupe TDK Electronics AG afin d'adapter sa trésorerie à des besoins d'investissements et au maintien de ses deux sites de production.

Perspectives

Pour le nouvel exercice en cours, Tronics compte poursuivre sa dynamique de croissance des activités manufacturing initiée à Crolles.

Le groupe s'appuiera sur la montée en puissance du portefeuille de produits existants et les lancements de nouveaux produits attendus au cours de cet exercice, qui permettront à la société d'augmenter les ventes de produits MEMS innovants pour les applications inertielles et industrielles à forte valeur ajoutée.

Par ailleurs, le Groupe anticipe une montée en volume de l'activité de fonderie BioMEMS de sa filiale américaine.

Tronics compte capitaliser sur les accords de distribution précédemment signés afin d'accroître sa base de clients à l'international pour ses capteurs inertiels MEMS haute performance, tout en s'appuyant sur les synergies technologiques et commerciales au sein du Groupe pour développer ses activités dans le domaine des MEMS.