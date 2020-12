Tronics dévoile son accéléromètre AXO315

(Boursier.com) — Tronics , une société du Groupe TDK annonce la sortie d'un nouveau servo-accéléromètre MEMS de haute performance, l'AXO315.

Ses performances atteignent celles des servo-accéléromètres analogiques de type quartz et dépassent l'ensemble des composants MEMS disponibles commercialement à ce jour, tout en simplifiant considérablement l'assemblage et l'intégration grâce à une sortie digitale SPI 24 bit et à un boîtier CMS. Ce nouveau capteur d'accélération à boucle fermée délivre d'excellentes performances avec une erreur composite de répétabilité de biais de 1 mg et une erreur composite de répétabilité du facteur d'échelle de 600ppm sur 1 an sur des gammes de température et de vibration larges et typiques des applications industrielles, ferroviaires, terrestres et navales. Ses caractéristiques permettent des gains significatifs de taille, de poids et de coûts pour la réalisation de systèmes de contrôle de mouvement et d'inclinométrie, d'unités de mesure inertielle (UMI) et de systèmes de navigation inertielle (INS pour Inertial Navigation Systems).

L'AXO315 est un accéléromètre linéaire. Il a été spécialement conçu pour fournir une grande précision et une grande fiabilité dans les environnements sévères. Il atteint une répétabilité typique de biais de 1mg toutes erreurs confondues sur 1 an dans des environnements de température allant de -55 oC à +105 oC, et sous des vibrations supérieures à 4 g. Les performances de l'AXO315 sont équivalentes à certains capteurs inertiels analogiques à quartz ou à des accéléromètres mécaniques, mais sont disponibles à une fraction du prix, du poids, et de la taille de ces capteurs historiques, tout en restant non soumis au contrôle d'exportation. Il est un capteur idéal pour des applications requérant une grande précision et une grande stabilité en environnement telles que des servo-inclinomètres et inclinomètres dynamique dans des modules ou des UMIs industriels, ou des INS pour systèmes de navigation et de localisation assistés par GNSS pour trains et véhicules terrestres.

Les accéléromètres AXO315 sont produits, testés et calibrés dans les salles blanches de production de MEMS à Crolles, à côté de Grenoble, en France.