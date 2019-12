Tronics : comptes semestriels publiés

(Boursier.com) — Tronics, une société du Groupe TDK qui fabrique des produits MEMS sur-mesure et des capteurs inertiels standards, publie ses résultats pour le premier semestre de l'année fiscale 2020 (du 1er avril au 30 septembre 2019).

Le chiffre d'affaires du 1er semestre de l'année fiscale 2020 a totalisé plus de 3 ME, quasi stable par rapport à la même période de l'exercice fiscal précédent (du 1er avril au 30 septembre 2018). L'entrée en production de nouveaux produits explique la croissance de +29% des activités Manufacturing, qui a généré un chiffre d'affaires de 2,1 ME, et le recul de -33% de l'activité ingénierie, qui représentait quant à elle moins de 1 ME.

Sur le 1er semestre 2020, les charges de structures ont diminué significativement de -1,2 ME par rapport au premier semestre de l'exercice fiscal 2019, principalement en raison des ajustements sur la structure du site américain. Les équipes de 'R&D' ont quant à elles poursuivi les travaux de développement d'une nouvelle génération de capteurs inertiels MEMS de haute performance. Le résultat opérationnel consolidé pour le premier semestre de l'année fiscale 2020 au 30 septembre 2019 ressort ainsi à -3,8 ME.

Après comptabilisation d'une charge financière de 1,9 ME liée à la hausse de la dette combinée à l'impact d'un effet de change défavorable sur les crédits accordés par la maison mère de Tronics, TDK Electronics AG (une grande partie de cette dette étant comptabilisée en US dollars), la perte nette consolidée part du Groupe ressort à -5,7 ME.

STRUCTURE FINANCIÈRE

Au 30 septembre 2019, les capitaux propres de Tronics s'élèvent à -13,8 ME, incluant les pertes générées par le Groupe sur les deux sites de production au cours du semestre.

La trésorerie disponible s'établit à 3,2 ME et l'endettement brut à 36,4 ME, principalement lié à l'endettement vis-à-vis de TDK Electronics AG. Au cours du 1er semestre de l'année fiscale 2020, Tronics a bénéficié de prêts accordés par TDK Electronics AG pour un total de 7,5 ME.

PERSPECTIVES

Pour le second semestre de son année fiscale 2020, Tronics vise un nouvel accroissement de la part de ses activités Manufacturing, qui devraient être soutenues par la dynamique confirmée à Crolles sur les périodes précédentes.

Sur l'année fiscale 2020, Tronics attend une amélioration de son résultat opérationnel courant par rapport à l'année fiscale 2019. Cette amélioration proviendra des ajustements réalisés sur la structure de la filiale américaine depuis la fin du dernier exercice fiscal.

Le résultat net de l'exercice fiscal 2020 dépendra fortement de l'évolution du taux de change euro/dollar lié aux prêts accordés par TDK Electronics AG et reconnus en résultats financiers.