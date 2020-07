Tronics : compte annuels publiés

(Boursier.com) — Tronics, une société du Groupe TDK qui fabrique des produits MEMS sur-mesure et des capteurs inertiels standards pour applications industrielles, publie ses résultats pour l'année fiscale 2020 (du 1er avril 2019 au 31 mars 2020).

Le chiffre d'affaires consolidé de l'exercice clos le 31 mars 2020 s'établit à 6,2 ME, soit une baisse de 6% par rapport à l'exercice précédent. Cette diminution est principalement le résultat de la baisse de +31% de l'activité d'engineering et de l'augmentation du chiffre d'affaire manufacturing de 14%. Les activités manufacturing s'élèvent à 4,2 ME (contre 3,7 ME pour l'exercice précédent). Cette dynamique a été soutenue par la demande croissante pour les capteurs inertiels MEMS haute performance de Tronics ainsi que sur les BioMEMS, ces derniers étant fabriqués dans la filiale américaine du Groupe. L'activité ingénierie a quant à elle généré 2 ME de chiffre d'affaires (contre 2,9 ME sur l'exercice fiscal précédent).

Sur l'année fiscale 2019, les charges d'exploitation ont diminué de 2,2 ME par rapport à l'exercice précédent, en raison de l'optimisation réalisée sur les coûts de structure dans la filiale américaine.

En parallèle, Tronics a maintenu un niveau d'investissements élevé sur les programmes de 'R&D' à Crolles, qui s'établit à 0,8 ME sur l'exercice, visant à préparer la mise sur le marché de nouveaux produits MEMS standards et customs.

Le résultat opérationnel consolidé de l'exercice au 31 mars 2020 ressort ainsi à -7,4 ME (aucun élément non courant sur la période), et la perte nette consolidée part du Groupe à -8,8 ME.

Au 31 mars 2020, les capitaux propres de Tronics s'élèvent à -19,2 ME, incluant les pertes générées par le Groupe sur les deux sites de production au cours de l'exercice. L'endettement brut de Tronics (principalement lié à l'endettement vis-à-vis de sa maison-mère) atteint 43,2 ME. La trésorerie s'établit quant à elle à 6,5 ME, reflétant principalement les investissements consentis pour le financement interne du Groupe et le maintien des deux sites de production.

En tant que filiale de TDK Electronics AG, Tronics a financé ses besoins de trésorerie en interne au sein du Groupe TDK.

PERSPECTIVES

Pour le nouvel exercice en cours, Tronics compte poursuivre sa dynamique de croissance des activités manufacturing initiée à Crolles. Le Groupe s'appuiera pour ce faire sur plusieurs projets d'ingénierie en cours de finalisation qui lui permettront de lancer la production de produits MEMS innovants dans le domaine de l'inertiel, des sciences de la vie et des applications industrielles à haute valeur ajoutée.

Par ailleurs, le site de production de MEMS à Dallas étant désormais pleinement opérationnel, le Groupe s'attend à une reprise progressive de l'activité de fonderie BioMEMS de sa filiale aux États-Unis.

En tant que filiale du Groupe TDK, Tronics compte capitaliser sur les accords de distribution précédemment signés afin d'accroître sa base de clients à l'international pour ses capteurs inertiels MEMS haute performance, tout en s'appuyant sur les synergies technologiques et commerciales au sein du Groupe pour développer ses activités dans le domaine des MEMS.