Tronics : Assemblée générale en vue

(Boursier.com) — Tronics , qui fabrique des produits MEMS sur mesure et des capteurs inertiels standards pour applications industrielles, annonce la tenue de son Assemblée générale mixte le 29 septembre à 13h30.

Compte tenu de la situation exceptionnelle de pandémie du coronavirus, le Conseil d'Administration de la société a décidé que les actionnaires (et les autres personnes ayant le droit d'y assister) pourront être présents par voie de visioconférence.

L'avis de convocation publié le 14 septembre au BALO est disponible sur le site internet de la société. Il apporte toutes les informations utiles sur le déroulement de l'Assemblée générale mixte et les modalités de participation des actionnaires.

Il est précisé que les actionnaires pourront suivre la présentation du management grâce à la visioconférence et pourront poser leurs questions via la plateforme web durant la session Questions/Réponses. En revanche, le vote par Internet en séance ne sera pas possible. Les actionnaires sont en conséquence invités à privilégier le vote par correspondance ou par procuration et l'envoi de leur formulaire par voie électronique (investors@tronicsgroup.com).

Les actionnaires souhaitant participer à l'Assemblée générale par voie de visioconférence devront en faire la demande expresse et écrite à l'adresse courriel précitée. A réception de cette demande écrite, des codes d'accès spécifiques leur seront communiqués par Tronics.

Les documents seront tenus à la disposition des actionnaires sur le site Internet de la société, rubrique Investisseurs/ Assemblées Générales.