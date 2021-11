Tronics annonce le lancement d'une augmentation de capital de 28,9 ME

(Boursier.com) — Tronics , une société du Groupe TDK qui fabrique des produits MEMS sur-mesure et des capteurs inertiels standards pour applications industrielles, annonce le lancement d'une augmentation de capital de 28,9 ME par émission d'actions nouvelles en numéraire ou par compensation de créances avec maintien du droit préférentiel de souscription pour tous les actionnaires.

Cette augmentation de capital est garantie par TDK Electronics AG l'actionnaire majoritaire de Tronics. TDK Electronic AG, s'est en effet engagé irrévocablement à souscrire par compensation de créances, à titre irréductible à hauteur de sa quote-part du capital (74,26%) et à titre réductible, pour un montant total de 28,9 ME, soit un engagement de souscription compris entre 74,26% et 100% des Actions Nouvelles. TDK Electronics AG soutient financièrement depuis plusieurs années le développement de Tronics par des apports réguliers en trésorerie sous forme de prêts.

Thalès Avionics, autre actionnaire de référence du Groupe, a exprimé son intention de souscrire, en numéraire à titre irréductible, une partie de ses droits préférentiels de souscription afin de conserver une participation d'environ 10%, soit un montant de 1 ME.

L'Autorité des marchés financiers (AMF) a approuvé le 4 novembre 2021 le Prospectus relatif à cette opération sous le numéro 21-472. Cette augmentation de capital s'inscrit dans le cadre de la douzième résolution adoptée par l'assemblée générale mixte des actionnaires de la Société du 19 octobre 2021.

L'augmentation de capital a pour but d'assainir la situation financière de Tronics en reconstituant ses capitaux propres aujourd'hui négatifs, afin de lui permettre de poursuivre la dynamique de croissance de ses activités.

Modalités

Tronics lance une augmentation de capital par émission d'actions nouvelles en numéraire ou par incorporation de créances avec maintien du droit préférentiel de souscription pour tous les actionnaires, d'un montant brut de 28,9 ME, à raison de 16 actions nouvelles pour 11 actions existantes.

Chaque actionnaire de Tronics se verra attribuer le 10 novembre 2021, 1 DPS pour 1 action détenue enregistrée comptablement sur son compte-titres à l'issue de la journée comptable du 9 novembre 2021, selon le calendrier indicatif figurant ci-après.

L'offre sera ouverte au public uniquement en France.

5.360.884 Actions Nouvelles de 1 euro de valeur nominale chacune.

La souscription des Actions Nouvelles sera ouverte du 12 novembre 2021 au 25 novembre 2021 inclus.

Prix de souscription des Actions Nouvelles

Les Actions Nouvelles sont émises à un prix de souscription unitaire de 5,40 euros, dont un euro de valeur nominale et 4,40 euros de prime d'émission, soit 28.948.773,60 euros, à libérer intégralement au moment de la souscription, par versement en numéraire ou par compensation de créances, faisant ressortir une prime de 8% sur le dernier cours côté de 5 euros. Ce prix a été fixé en cohérence avec le cours moyen de l'action de la Société pondérés par les volumes sur les dix jours de négociation précédant la date d'approbation du Prospectus par l'AMF, soit 5,41 euros, permettant de tenir compte de la faible liquidité de l'action, et faisant apparaître une décote de 0,2%.

Le prix de souscription des Actions Nouvelles a été fixé à 5,40 euros par action (soit 1 euro de valeur nominale et 4,40 euros de prime d'émission), soit 28.948.773,60 euros.

De même, la valeur théorique du droit préférentiel de souscription s'élève à -0,24 euros et la valeur théorique de l'action ex-droit s'élève à 5,24 euros. Le prix d'émission des Actions Nouvelles fait apparaître une prime de 3,11% par rapport à la valeur théorique de l'action ex-droit.

Ces valeurs ne préjugent ni de la valeur du droit préférentiel de souscription pendant la période de négociation des droits préférentiels de souscription ni de la valeur de l'action ex-droit, ni des décotes, telles qu'elles seront constatées sur le marché.

Le montant total de l'émission, prime d'émission incluse, s'élèverait à 28.948.773,60 euros (dont 5 360 884,00 euros de nominal et 23.587.889,60 euros de prime d'émission), correspondant au produit du nombre d'Actions Nouvelles émises, soit 5.360.884 Actions Nouvelles, multiplié par le prix de souscription d'une Action Nouvelle, soit à 5,40 euros (constitué de 1 euro de nominal et 4,40 euros de prime d'émission).