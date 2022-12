Tronics : amélioration du résultat opérationnel

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du 1er semestre de l'année fiscale 2023 ressort à 7,8 ME chez Tronics, marquant une forte progression par rapport à la même période de l'exercice fiscal précédent (du 1er avril au 30 septembre 2021), principalement porté par la croissance du chiffre d'affaires Manufacturing. L'activité Manufacturing du Groupe a généré un chiffre d'affaires de 6,3 ME, soit une augmentation de +25% comparé à la même période l'an passé.

L'activité Ingénierie, destinée à soutenir l'industrialisation des futurs produits sur-mesure au niveau du Groupe, représentait quant à elle 1,5 ME sur le 1er semestre 2022 (contre 1,3 ME au 1er semestre de l'année fiscale 2022).

Le résultat opérationnel consolidé pour le 1er semestre de l'année fiscale 2022 au 30 septembre 2022 ressort à (1,1) ME. L'amélioration du résultat opérationnel est principalement liée à l'augmentation du chiffre d'affaires et à une meilleure performance opérationnelle, atténuée par la hausse du prix des matières premières et de l'énergie.

Après comptabilisation d'une charge financière de 2 ME principalement lié à l'impact d'un effet de change défavorable sur les prêts, libellés en US dollars, accordés par Tronic's Microsystems à Tronics Mems. La perte nette consolidée part du Groupe ressort à (2,9) ME.

STRUCTURE FINANCIÈRE

Au 30 septembre 2022, les capitaux propres du Groupe s'élèvent à (7,6) ME. La trésorerie disponible ressort à 1 ME et l'endettement financier brut à 24,9 ME.

Au cours du 1er semestre de l'année fiscale 2023, Tronics a mise en place un contrat de cash-pooling avec TDK Europe SA. Le solde de ce compte à fin septembre 2022 s'élève à (3,3) ME.

PERSPECTIVES

Tronics compte réaliser au 2nd semestre un chiffre d'affaires stable par rapport au 1er semestre de l'année fiscale 2023. Tronics continuera à se focaliser sur la montée en puissance de son portefeuille de produits existants et sur les lancements de nouveaux produits qui permettent une augmentation des ventes de produits MEMS innovants pour les applications inertielles et industrielles à forte valeur ajoutée.