TripAdvisor : spéléologie en vue à Wall Street

(Boursier.com) — TripAdvisor risque d'explorer les profondeurs à Wall Street ce mardi. Le titre décrochait hier soir de 19% après bourse suite à une publication financière décevante. TripAdvisor a fourni en particulier une guidance de marge ajustée d'Ebitda pour le quatrième trimestre d'environ 10%, contre un consensus FactSet de 19,5%. La marge d'Ebitda ajusté consolidé diminuera séquentiellement à près de 10% du chiffre d'affaires, en raison de la baisse saisonnière, d'un changement de mix au profit des lignes de revenus à croissance de marge plus faible et de l'investissement accru dans Viator. La croissance du chiffre d'affaires consolidé est attendue à 1-5% par rapport aux niveaux de 2019, ce qui implique un léger ralentissement par rapport au troisième trimestre 2022. Sur le trimestre clos, le bpa ajusté a été de 28 cents, contre 39 cents de consensus et 16 cents un an plus tôt. Les revenus ont atteint 459 millions, contre 303 millions de dollars pour la période comparable, l'an dernier.