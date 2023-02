TripAdvisor décolle à Wall Street après les comptes

(Boursier.com) — TripAdvisor bondit de 9% avant bourse à Wall Street. Le groupe a dépassé facilement les attentes de marché pour son quatrième trimestre fiscal, dégageant sur la période un bénéfice ajusté par action de 16 cents, trois fois supérieur au consensus, à comparer à une perte d'un cent par titre un an plus tôt. Le voyagiste en ligne a fait état de revenus trimestriels de 354 millions de dollars, battant de 3% le consensus, à comparer aux 241 millions de dollars de recettes du quatrième trimestre 2021. En bref, le groupe profite pleinement de la reprise des voyages, affichant une très solide performance pour le quatrième trimestre. Le groupe ne fournit pas de guidance financière, et dit se concentrer sur "l'alignement opérationnel" et l'exécution en 2023. "Nous sommes satisfaits de notre quatrième trimestre, qui a dépassé nos attentes et clôturé un exercice 2022 solide dans chacun de nos segments", a déclaré Matt Goldberg, le CEO de la firme.