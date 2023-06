Trip.com : énorme croissance !

(Boursier.com) — Trip .com, fournisseur chinois coté à Wall Street de services de voyages regroupant plusieurs agences de voyages en ligne dont Trip.com, Skyscanner et Ctrip.com, a annoncé hier soir pour son premier trimestre fiscal des revenus en croissance de... 124% en glissement annuel, à 9,2 milliards de yuans soit environ 1,3 milliard de dollars. Le bénéfice net pour le premier trimestre s'est élevé à 3,4 milliards de yuans (491 millions de dollars), contre une perte nette d'un milliard de yuans pour la même période en 2022 et un bénéfice net de 2,1 milliards de yuans pour le trimestre précédent. L'EBITDA ajusté pour le premier trimestre a été de 2,8 milliards de yuans (410 millions de dollars). La marge du BAIIA ajusté a représenté 31%, contre 2% pour la même période en 2022 et 6% pour le trimestre précédent.

"Au cours du premier trimestre 2023, il y a eu une recrudescence des activités de voyages intérieurs et à l'étranger en Chine", a déclaré James Liang, président exécutif. "Nous sommes encouragés de voir le monde devenir plus ouvert et connecté au début de 2023. Nous restons positifs quant aux perspectives de l'industrie mondiale du voyage et aux opportunités qui s'offrent à nous". Le bpa ajusté a été de 45 cents par ADS. Le consensus était de 25 cents de bénéfice trimestriel par action pour 1,13 milliard de revenus.