Trinseo va racheter l'activité Plexiglas d'Arkema pour une valeur d'entreprise de 1,137 milliard d'euros

Crédit photo © Société Arkema

(Boursier.com) — Trinseo remporte la mise. Alors que les derniers bruits de couloir faisaient du fonds Advent,le favori à la reprise de l'activité Plexiglas d'Arkema, c'est finalement Trinseo qui va s'offrir l'activité PMMA du chimiste français pour une valeur d'entreprise de 1,137 milliard d'euros, soit 9,3 fois l'EBITDA estimé en 2020. Ce projet constitue une nouvelle étape de la transformation du Groupe Arkema, et s'inscrit pleinement dans son ambition de devenir un pur acteur des Matériaux de Spécialités à l'horizon 2024.

L'activité PMMA d'Arkema est une filière intégrée depuis la production de méthacrylate de méthyle jusqu'au polyméthacrylate de méthyle, commercialisé sous les marques à forte notoriété Plexiglas sur le continent américain et Altuglas dans le reste du monde. Cette activité dispose de positions commerciales de premier plan avec des produits principalement destinés aux marchés de l'automobile, de la construction, de la signalisation et du sanitaire.

L'activité cédée est très performante, emploie environ 860 personnes et dispose de 7 sites de production (4 en Europe et 3 en Amérique du Nord). Le chiffre d'affaires estimé en 2020 est d'environ 510 millions d'euros pour un EBITDA d'environ 122 millions d'euros, une réalisation solide dans le contexte de la Covid-19. En 2019, l'EBITDA réalisé, proche de son plus haut historique, était de 160 ME.

L'activité PMMA d'Arkema complètera la gamme de plastiques de performance de Trinseo (ABS, PC, etc.) et renforcera ses positions dans les marchés de l'automobile, de la construction et de l'éclairage. Ainsi, cette forte complémentarité des portefeuilles d'activités offrira de nouvelles opportunités de croissance et de développement.

Avec ce projet de cession, qui fait suite à la vente de l'activité polyoléfines fonctionnelles au Coréen SK en juin dernier, la part des Matériaux de Spécialités dans le chiffre d'affaires d'Arkema passera de 79% à 87% sur la base des chiffres proforma 2019. Le Groupe réalise ainsi une nouvelle étape importante de sa transformation avec l'ambition de devenir à l'horizon 2024 un pur acteur des Matériaux de Spécialités centré uniquement autour des Adhésifs, des Matériaux Avancés et des Coating Solutions. Ce projet demeure soumis à l'approbation des autorités de la concurrence compétentes et à la consultation des instances représentatives du personnel concernées. Le closing de l'opération est attendu mi-2021.