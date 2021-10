Trimestriels US : meilleurs que prévu, mais...

(Boursier.com) — Selon le tableau de bord des bénéfices de FactSet, les profits des entreprises du S&P publiés jusqu'à présent pour le troisième trimestre ont dépassé les attentes de 13,5%. Il s'agit néanmoins d'une moindre surperformance, par rapport aux 16,5% du deuxième trimestre et aux 22,5% du premier trimestre. La dynamique négative des surprises économiques et les vents contraires sur les marges dus aux pressions sur la chaîne d'approvisionnement et les coûts des intrants, expliquent en bonne partie ce phénomène. Sans surprise, les entreprises préviennent largement que ces pressions se poursuivront pendant au moins quelques trimestres supplémentaires. Cela alimente les inquiétudes concernant le pic de marge et le risque sur les prévisions du consensus 2022. L'autre point essentiel à retenir pour l'heure des publications de résultats concerne le contexte de demande robuste et les anticipations d'une poursuite de cette tendance compte tenu de la solidité des bilans des consommateurs et des entreprises.