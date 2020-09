Trilogiq : un contrat exceptionnel permet au carnet de commandes de progresser

Crédit photo © Trilogiq

(Boursier.com) — Trilogiq a été impacté par la crise du Coronavirus et les mesures de confinement qui l'ont accompagnée. Parmi ses clients, le secteur Aéronautique est celui qui a enregistré la plus forte baisse de commandes. Toutefois, les mesures d'accompagnement ainsi que le maintien en format réduit de ses structures de production et de livraison ont permis à Trilogiq de récupérer un volant d'affaires non capté par la concurrence qui avait fermé ses activités.

Trilogiq a honoré son échéance de crédit BPI, poursuivant ainsi son plan de désendettement total. En conséquence, en intégrant le remboursement trimestriel de 190 KE à la BPI, la trésorerie consolidée est restée stable à 18,5 ME.

Trilogiq a enregistré une commande exceptionnelle de 5,11 M$ avec un acteur majeur du secteur e-commerce américain. L'ensemble de ce projet devrait être finalisé, et donc facturé, avant la fin de l'année 2020.

Cette commande exceptionnelle compense en totalité les effets néfastes de la crise sanitaire et impacte très positivement le carnet de commandes du Groupe qui s'élève à 10,75 ME, en légère croissance de 2% lors des 5 premiers mois de l'exercice.