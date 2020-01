Trilogiq : fort recul d'activité mais perte réduite

(Boursier.com) — Trilogiq dévoile un chiffre d'affaires consolidé semestriel en chute de 23%, de 16,36 ME à 12,65 ME. Cette baisse a été particulièrement sensible en Europe, où certaines filiales non rentables ont été arrêtées, et aux Etats-Unis, du fait d'un effet de base négatif provenant d'une commande exceptionnelle de plus de 1 ME au cours du premier trimestre 2018-2019.

Le taux de marge brute continue sa progression, de 59% du chiffre d'affaires au 31 mars 2019 à 62,5% au 30 septembre 2019. Cette hausse s'explique principalement par la mise en place au sein du Groupe d'une nouvelle stratégie de chiffrage ayant pour effet d'écarter les projets ne dégageant pas de marge suffisante.

Le résultat d'exploitation reste négatif de -1,36 ME au 30 septembre 2019. Du fait de la politique d'amortissements du Groupe, le montant des dotations est appelé à se réduire fortement à compter de l'exercice 2020-2021.

Les comptes semestriels consolidés au 30 septembre 2019 se traduisent par une perte nette part du Groupe de -1,21 ME, à comparer à une perte de -1,97 ME au 30 septembre 2018.