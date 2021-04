Trilogiq : carnet de commandes résistant, Ebitda annuel attendu en nette hausse

Crédit photo © Trilogiq

(Boursier.com) — Trilogiq fait état d'un carnet de commandes consolidé annuel de 22,4 millions d'euros, soit un niveau supérieur au haut de fourchette (20 à 22 ME) annoncé précédemment. Dans le contexte économique et sanitaire actuel, la direction du groupe considère qu'il s'agit d'une performance très satisfaisante.

A comparer aux 24,4 MEUR de l'exercice 2019-2020, le carnet de commandes consolidé recule de 8%. A taux de change constants, compte tenu de la forte dépréciation de plusieurs monnaies (Dollar américain, Pesos mexicain, Real brésilien et Livre turque notamment) par rapport à l'euro, la baisse ne ressort qu'à 2%.

Eu égard au niveau du carnet de commandes et au plan d'économies mis en place sur l'exercice, la Direction ambitionne un chiffre d'affaires annuel consolidé au 31 mars 2021 supérieur à 22 ME avec un EBITDA significativement positif et une trésorerie en hausse.