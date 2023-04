Trigano : une annonce cohérente avec la stratégie du groupe

(Boursier.com) — Trigano s'adjuge 1,4% à 119,60 euros ce jeudi, alors que le groupe a annoncé être entré en négociation exclusive pour l'acquisition de près de 100% du capital des sociétés Loisirs Evasion, Loisirs 40, Loisirs 47 et ATC 64 (groupe Alonso). Distributeur de camping-cars dans le sud-ouest de la France, le groupe Alonso emploie une quarantaine de personnes et a réalisé sur ses quatre points de vente un chiffre d'affaires d'environ 30 ME en 2022.

Compte-tenu du niveau des ventes de Trigano à ces sociétés, l'apport de chiffre d'affaires consolidé résultant de cette acquisition serait de l'ordre de 25 ME. Cette opération s'inscrit pleinement dans la stratégie de développement par croissance externe de Trigano. L'intégration du groupe Alonso permettrait de compléter le maillage territorial du réseau Libertium qui comporte déjà 50 points de vente en France. Portzamparc parle d'une acquisition "peu significative", mais qui entre dans la stratégie d'internaliser au mieux la distribution. L'analyste vise un cours de 158 euros avec un avis à l'achat sur le dossier.

Pour l'ensemble de l'exercice, le groupe n'a pas fourni d'objectifs chiffrés, mais continue néanmoins de préciser que la demande de camping-cars reste soutenue et que les salons professionnels sont bien orientés. Le carnet de commandes sature les capacités de production et les stocks de camping-cars au sein des concessions restent faibles. Forte d'une structure financière solide et d'une trésorerie nette positive, Trigano poursuivra ses investissements dans la distribution des véhicules de loisirs et pourra également étudier toute opération de croissance externe qui permettrait de renforcer son implantation sur les marchés majeurs dans les domaines de la fabrication des véhicules de loisirs et de leurs composants, des accessoires pour véhicules de loisirs et de la remorque.

Compte tenu des hausses de prix réalisées en 2022, le groupe devrait être en mesure de stabiliser son niveau de profitabilité en 2023 (MOP de 10,7% estimée ; la légère baisse de 10pb étant liée à l'impact dilutif des acquisitions dans la distribution), affirme Oddo BHF. L'analyste est à 'surperformer' sur le dossier avec une cible de 148 euros. Son argumentaire d'investissement est inchangé et reste fondé sur : une bonne visibilité sur l'activité au regard de l'importance du carnet de commandes ; une bonne résilience des marges en raison des augmentations de prix réalisées en 2022 et attendues pour 2023 ; et une situation bilancielle très favorable (trésorerie nette supérieure à 300 ME attendue en 2023). La valorisation actuelle reste très faible (VE/EBIT 2023e : 5x) et fait apparaitre une décote très élevée par rapport aux multiples historiques (VE/EBIT 8,4x sur les 5 dernières années).

Le broker Berenberg ('achat') met en avant le retour à une croissance organique positive au deuxième trimestre. L'analyste note que le fabricant de véhicules de loisirs a constaté une amélioration de l'offre de bases roulantes de camping-cars au cours de la période. Cette dernière devrait continuer à s'améliorer au second semestre, soutenant la croissance sur une base de comparaison beaucoup plus faible en raison du manque d'offre l'année dernière. La valorisation semble faible compte tenu de la position de leader de Trigano sur une niche attractive, ajoutait le courtier.