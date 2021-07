Trigano : un 3e trimestre record !

Trigano : un 3e trimestre record !









Crédit photo © Trigano

(Boursier.com) — Porté par une demande soutenue sur ses principaux marchés, Trigano a mobilisé l'ensemble de ses capacités de production au 3e trimestre pour réaliser un chiffre d'affaires record. Il s'établit à 905,7 millions d'euros (391,8 ME un an plus tôt). Il porte à 2,274 milliards d'euros l'activité sur 9 mois.

Trigano rappelle que son activité avait été fortement impactée par la crise sanitaire liée à la COVID-19 au 3e trimestre 2019-2020. Pendant de nombreuses semaines, l'entreprise avait arrêté sa production et ses réseaux de distribution avaient dû, dans leur grande majorité, cesser toute activité au plus fort de la saison.

Les ventes de camping-cars (+155,3%), de caravanes (+80%) et d'accessoires pour véhicules de loisirs (+104,7% à périmètre constant) ont bénéficié de l'intérêt renforcé des consommateurs pour les loisirs de plein air dans la plupart des pays européens. Les ventes de remorques (+73,5%) et d'équipement de jardin (+73,3%) ont continué de bénéficier de la progression des marchés en Europe liée à l'intérêt croissant pour les activités de bricolage et de jardinage des populations ayant subi différents confinements.

Perspectives

Le processus d'acquisition des groupes de distribution français CLC, SLC et Loisiréo suit son cours. L'avis des autorités françaises de la concurrence devrait être rendu avant la fin de l'exercice.

Les tensions observées depuis le début de l'année sur les livraisons de différents composants et châssis de camping-cars continuent de perturber le fonctionnement de certaines lignes de production. En particulier l'arrêt de l'usine Ford de Kocaeli pendant 8 semaines suite à des difficultés d'approvisionnement de composants électroniques a conduit Trigano à modifier les calendriers industriels des sites utilisant ce châssis. Grâce à l'aménagement des périodes de congés annuels, le déficit de production devrait être réduit à environ 1.000 véhicules au quatrième trimestre.

L'augmentation des prix des matières premières et des châssis de camping-cars a conduit Trigano à augmenter les tarifs de ses gammes 2022 de l'ordre de 5 à 10%.

Les nouveaux produits présentés aux réseaux de distribution au mois de juin ont néanmoins reçu un accueil très favorable et Trigano a enregistré des commandes en très forte progression.

L'intérêt renforcé pour les véhicules de loisirs en Europe et la perspective d'une sortie de crise liée à l'accélération des vaccinations contre la Covid-19 laissent présager le maintien d'une très forte demande pour les produits de Trigano dans les prochains mois.

Trigano va s'attacher d'une part, à poursuivre ses programmes d'augmentation de ses capacités de production comprenant en particulier l'embauche et la formation de nouveaux opérateurs et d'autre part, à sécuriser ses approvisionnements.

La forte génération de trésorerie de Trigano lui donne les moyens répondre aux besoins de marchés en forte croissance et de poursuivre son développement à un rythme soutenu y compris par croissance externe.