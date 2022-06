Trigano : toujours des tensions sur les approvisionnements

(Boursier.com) — Bonifié par l'intégration des sociétés de distribution acquises le 1er février 2022, le chiffre d'affaires du 3e trimestre 2021-2022 de Trigano affiche une progression de +1,7%, à 921,2 millions d'euros. Comme attendu, les tensions sur les approvisionnements en bases roulantes de camping-cars ont engendré un retrait du chiffre d'affaires à périmètre et change constants (-10,4%), par rapport à un 3e trimestre 2020-2021 qui constituait un record.

Les ventes de 'Véhicules de loisirs' sont en hausse de +1,8% à 842,1 ME au 3e trimestre (-11,4% à périmètre et change constants). Le chiffre d'affaires 'Équipement des loisirs' grimpe de +0,8%, à 79,1 ME.

Sur 9 mois, le chiffre d'affaires de Trigano s'établit à 2,438 milliards d'euros, en hausse de 7,2% (2,274 MdsE en 2021).

Perspectives

L'activité des prochains mois devrait être à nouveau fortement impactée par les arrêts de production de certains fabricants de bases roulantes pour camping-cars. Tous les leviers de modulation permettant localement d'assurer la flexibilité des outils de production continueront à être utilisés afin de limiter l'impact de ces perturbations sur les résultats de la société.

L'augmentation des délais de livraison liée à la réduction de la production et à l'importance des carnets de commandes n'a pas d'effet majeur sur la demande de camping-cars qui reste soutenue dans la plupart des pays européens. Ce phénomène est amplifié pour le segment des fourgons aménagés particulièrement dépendants de la production de l'usine Sevel d'Atessa. Dans ce contexte, Trigano préservera sa capacité à répondre à la demande dès que la situation de pénuries sera résorbée.

Sa situation financière solide, sa rentabilité et le niveau de sa trésorerie donnent à Trigano les moyens d'affronter ces perturbations et de poursuivre son développement à un rythme soutenu, y compris par croissance externe. Dans ce cadre, Trigano est entré en négociation exclusive avec un groupe de trois points de vente de véhicules de loisirs (30 ME de chiffre d'affaires). Cette opération lui permettra de compléter son maillage territorial sur le sud de la France.