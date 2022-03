Trigano : sortie de route

(Boursier.com) — En dernière position du SBF120, Trigano décroche de 7% à 128,1 euros au lendemain de son point semestriel. Si le groupe continue à bénéficier d'une demande toujours très forte pour les véhicules de loisirs et dispose ainsi de carnets de commandes records, il continue également à être confronté aux pénuries de bases roulantes qui ont affecté la production du premier semestre et pour lesquelles Trigano n'anticipe pas d'amélioration significative à court terme.

Pour Oddo BHF, les fondamentaux du groupe sont bons (demande de Camping-Car, situation bilancielle) mais comme évoqué lors de la publication du T1 en janvier, l'horizon d'une normalisation des approvisionnements en châssis reste incertain et perturbera la croissance de l'exercice. Afin de tenir compte de cette incertitude, le broker reconduit son avis 'neutre' en soulignant néanmoins un certain caractère "Value" puisque l'EV/Ebit 2023 ressort à 5x vs un historique à 8,5x.

Portzamparc évoque une publication en ligne mais finalement décevante, avec un discours dégradé sur le court-terme. Toutefois, le titre paraît toujours sur des prix déconnectés de la tendance moyen/long-terme et de la capacité du groupe à amortir en bas de compte les perturbations actuelles... L'analyste réduit la mire sur de 225 à 210 euros mais reste à l''achat'.