Trigano : séance compliquée

(Boursier.com) — Dans un marché rouge vif ce jeudi, Trigano est fortement chahuté après son point trimestriel avec un titre qui abandonne 8,7% à 92,6 euros. Come redouté, le spécialiste des véhicules de loisir continue à souffrir des tensions sur les approvisionnements en bases roulantes de camping-cars. Comme le souligne Oddo BHF, la visibilité reste faible pour les prochains trimestres avec des incertitudes sur les livraisons de châssis et l'élasticité prix de la demande. Afin de tenir compte de cette incertitude, le broker réitère son opinion 'neutre', en soulignant néanmoins un caractère " Value " puisque l'VE/EBIT ressort à 4,4x et 3,7x 2023e contre un historique à 8,5x. Les prochains salons professionnels (aout/septembre) seront une étape importante mieux cerner la demande en 2023... L'objectif est ajusté de 170 à 160 euros.

Même son de cloche chez Portzamparc qui note que "la situation offre peu de visibilité pour les prochains mois et ne devrait pas s'améliorer avant fin 2022 ou début 2023".