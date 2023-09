Trigano : sans surprise ?

(Boursier.com) — Trigano campe sur les 124 euros ce mercredi, alors que le groupe a finalisé début septembre les acquisitions des groupes Abalain et Alonso, et de la société Thouard (3,5 ME de chiffre d'affaires). Ces sociétés, toutes bénéficiaires, emploient ensemble une centaine de personnes... Avec 10 nouveaux points de vente en Bretagne (Finistère et Côtes d'Armor), dans le Sud-Ouest (Landes, Pyrénées Atlantiques et Lot-et-Garonne) ainsi que dans l'Yonne, ces opérations permettent de compléter le maillage territorial du réseau Libertium, qui fédère désormais sous une même enseigne les 60 points de vente de véhicules de loisirs de Trigano en France.

Ces acquisitions, dont le montant n'a pas été précisé, seront intégrées à compter du 1er septembre 2023 et devraient contribuer au chiffre d'affaires consolidé de Trigano pour environ 50 ME.

Portzamparc parle d'une annonce "sans surprise" (...) "Outre l'acquisition de la division Habitat de Bénéteau, Trigano devrait poursuivre l'accroissement de son réseau de distribution et son maillage géographique" estime l'analyste qui vise un cours de 156 euros sur le dossier.