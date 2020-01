Trigano publie un chiffre d'affaires de 559,7 ME sur son premier trimestre 2019/2020

(Boursier.com) — Le groupe Trigano publie un chiffre d'affaires pour son premier trimestre 2019/2020 de 559,7 ME. Comme attendu, les ventes sont en retrait de -3,1% par rapport à celles de l'exercice précédent.

Bien qu'en progression dans de nombreux pays européens, les ventes de camping-cars et caravanes ont été affectées par les nets reculs enregistrés sur le trimestre en Suède (-17,6 ME du fait du durcissement de la taxation des camping-cars et du sur-stockage préventif des réseaux) et au Royaume-Uni (-9,2 ME en raison de l'incertitude liée au Brexit durant le trimestre).

De plus, les réductions des volumes de production consécutives à la réimplantation de deux usines de camping-cars au dernier trimestre de l'exercice 2019 n'ont pas permis de combler les retards pris dans la livraison des portefeuilles de commandes des marques concernées.

Les ventes de résidences mobiles (-10,7%) ont été affectées par l'attentisme de certains gestionnaires d'hôtellerie de plein air tandis que les livraisons d'accessoires pour véhicules de loisirs (+2,8% à périmètre et taux de change constants) ont confirmé leur bonne dynamique.

Equipement des loisirs

Les ventes de remorques (+4,0 %) sont restées bien orientées. Les évolutions des chiffres d'affaires de matériel de camping et d'équipement du jardin ne sont pas significatives au premier trimestre en raison de la saisonnalité des ventes de ces activités. L'évolution du chiffre d'affaires de l'activité matériel de camping (-50,0%) est due à la non-récurrence d'un marché d'intendance livré au premier trimestre de l'exercice précédent.

Les montants facturés en équipement du jardin sont stables.

Perspectives

Le marché européen du camping-car a connu, ces dernières années, des mutations importantes, avec en particulier :

- l'émergence d'une nouvelle famille de produits (les fourgons aménagés) ;

- la consolidation progressive de la chaine économique (fournisseurs de composants, constructeurs et distributeurs) ;

- et plus récemment l'introduction de nouveaux châssis permettant d'atteindre des niveaux de performance compatibles avec les objectifs mondiaux de transition énergétique.

Parallèlement, les valeurs véhiculées par le camping-car s'affirment comme des valeurs répondant de plus en plus favorablement aux désirs d'une base de clientèle élargie, ce qui permet d'envisager la poursuite de la croissance du marché. Trigano a déjà largement anticipé ces phénomènes et s'appuie aujourd'hui sur :

- un outil productif paneuropéen compétitif et adapté à la diversité de la demande,

- une structure organisationnelle robuste et renouvelée,

- et une position commerciale forte et homogène sur l'ensemble du continent européen.

Son organisation, ses systèmes de gestion et le périmètre de ses activités continueront à évoluer pour renforcer encore ses parts de marché, sa compétitivité et sa rentabilité ; la société dispose d'une solide structure financière lui permettant de mettre en oeuvre les programmes d'action nécessaires à l'atteinte de ces objectifs ambitieux.