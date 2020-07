Trigano : publication saluée

Trigano : publication saluée









Crédit photo © Trigano

(Boursier.com) — Trigano s'adjuge 3,5% à 93,2 euros au lendemain de son point trimestriel. Le spécialiste des véhicules et équipements de loisirs a logiquement souffert de la crise au cours des derniers mois avec un chiffre d'affaires de 391,8 millions d'euros au 3e trimestre 2019-2020, en retrait de 45,7%.

Sur la période, pendant de nombreuses semaines, l'entreprise a arrêté sa production et ses réseaux de distribution ont dû, dans leur grande majorité, cesser toute activité au plus fort de la saison. En dépit de la forte baisse du chiffre d'affaires, le résultat opérationnel du 3e trimestre est resté positif, précise le groupe, qui anticipe une activité soutenue au quatrième trimestre avec la levée des mesures de confinement dans la plupart des pays européens. Les ventes de l'ensemble de l'exercice 2019-2020 resteront néanmoins fortement impactées par les pertes de volumes de fabrication enregistrées au 3e trimestre.

A l''achat' sur le dossier, Portzamparc porte son objectif de 95 à 110 euros et reste à l''achat'. Le broker évoque une publication décevante mais peu surprenante et retient surtout la bonne dynamique post-confinement et la confirmation des grands salons européens qui offre une meilleure visibilité.