Trigano : plombé par un analyste

(Boursier.com) — Trigano recule de plus de 5% à 119,8 euros en matinée à Paris et aligne une troisième séance de repli. Le spécialiste des véhicules de loisirs, qui a vu son chiffre d'affaires reculer de 8,2% au 1er trimestre de son exercice 2022-2023, fait les frais d'une note de Kepler Cheuvreux qui a dégradé le dossier à 'conserver' avec un objectif maintenu à 130 euros. Le marché reste néanmoins très positif sur le titre puisque, selon le consensus 'Bloomberg', 8 analystes sont à l''achat' et donc un à 'conserver'. L'objectif moyen à douze mois est fixé à 154,24 euros.