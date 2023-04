Trigano : peu significatif ?

(Boursier.com) — Trigano reste stable sous les 122 euros ce mercredi, alors que le groupe est entré en négociation exclusive pour l'acquisition de 100% du capital des sociétés du groupe Abalain : Bretagne Camping-Cars, Bretagne Camping-Cars Quimper, SO.DI.CA. et Britways Car. Distributeur de camping-cars en Bretagne, le groupe Abalain emploie une cinquantaine de personnes. Il a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 30 ME pour l'exercice clos au 31 août 2022, sur ses 4 points de vente.

Compte-tenu du niveau des ventes de Trigano à ces sociétés, l'apport de chiffre d'affaires consolidé résultant de cette acquisition serait d'un peu plus de 25 ME.

Cette opération s'inscrit dans la stratégie de développement par croissance externe de Trigano. L'intégration du groupe Abalain permettrait de compléter le maillage territorial du réseau Libertium qui comporte déjà 50 points de vente en France.

Portzamparc estime que la taille de l'acquisition est "peu significative" mais que l'opération entre bien dans la stratégie d'internaliser la distribution. De quoi viser un cours de 158 euros en restant à l'achat sur le dossier.