Trigano : peu de réaction aux annonces

(Boursier.com) — Trigano recule de 0,4% à 85,60 euros ce vendredi, alors que le groupe est entré en négociations exclusives pour acquérir 70% du capital et des droits de vote de S.I.F.I. Active sur le marché italien depuis plus de 45 ans, S.I.F.I. est le leader national de la distribution d'accessoires pour véhicules de loisirs. L'entreprise est profitable, elle emploie environ 20 personnes et a réalisé un chiffre d'affaires proche de 13 millions d'euros en 2021.

Cette transaction s'inscrit pleinement dans la stratégie de développement par croissance externe de Trigano. Elle permettrait à Trigano de consolider son leadership dans la distribution d'accessoires pour véhicules de loisirs en Europe.

"Une petite acquisition qui vient renforcer l'écosystème du groupe" commente Portzamparc qui souligne que les accessoires distribués par la cible ne semblent pas à forte valeur ajoutée (accessoires fluides, cuisine, luminaires, supports...) "mais cela permet d'assurer du flux et des stocks". L'analyste reste à l'achat sur le dossier.